Наступ армії РФ на Запоріжжя: місцева влада зробила заяву

Поки великої небезпеки для фронту на Запоріжжі не спостерігається.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін готувався до наступу на Запоріжжя. Втім, "фюрер" відмовився від своїх планів.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна".

"Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися. Дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим, дякую на їх запит і відгук взаєморозуміння і роботи", - висловився Федоров.

Очільник ОВА наголошує, що наразі не видно надвеликої небезпеки для Запорізької лінії фронту. Втім, важко спрогнозувати, що буде через два-три місяці на цій ділянці фронту.

"Як ми готуємось? Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону в Запорізькій області, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а й кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони", - розповів чиновник.

Іван Федоров каже: наразі все робиться для того, щоб захистити Запорізьку область бетонними конструкціями в фортифікаційних спорудах.

Нагадаємо, 5 січня 2025 року ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

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