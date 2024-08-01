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Наступ на Харків провалився: Зеленський назвав нове місто, яке хоче захопити РФ

Наступ на Харків провалився: Зеленський назвав нове місто, яке хоче захопити РФ

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Окупанти зосередилися на Покровському напрямку.

Головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині (після невдалого наступу на Харків) залишається місто Покровськ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа.

За його словами, наразі росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб на Покровському напрямку. Окрім того, армія РФ планує атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ. 

"Їхній напрямок головний - це не в цілому Схід. Хоча Слов'янськ - не виняток. Але Покровськ, я сказав би на сьогодні, - це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка. Авжеж вони ціляться і на Торецьк. Вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська. Але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку", - наголосив глава держави. 

Нагадаємо, олова міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, чи зайшли окупанти до Торецька на Донеччині.  З його слів, вкиди, що російські військові зайшли до міста, є спробою дестабілізувати інформаційний простір.

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