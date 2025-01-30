Наступ на Харків, Суми, Дніпро і Одесу: чи є небезпека захоплення для обласних центрів

Найближче до лінії фронту розташовані міста Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Одеса та Миколаїв. Вони зазнають обстрілів з авіації та далекобійної зброї і ця небезпека буде для них актуальною надалі. Втім, наразі армія РФ не має можливості наступати на ці обласні центри.

Про це заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв’ю OBOZ.UA

"Для того, щоб наступати на Харків, потрібно зібрати величезне угруповання. Якщо ми не бачимо ознак такого роду накопичення, то говорити про якийсь великий наступ на Харків, м'яко кажучи, складно. Щодо Сум, то зараз тривають активні бойові дії в Курській області. Зусилля російського та північнокорейського угруповань зосереджені саме на цьому. Їм не до наступу на Суми, як можна судити. Окреме угруповання для цього не створюється", - наголосив експерт.

Втім, зауважує він, ситуація доволі динамічна, а тому вже місяць прогноз може змінитись. Щодо повторного захоплення Херсона, то для цього потрібне масштабне форсування Дніпра та наведення переправ, пояснює Шарп. Наразі це має вигляд завданням, яке не під силу російській армії. Натомість, за словами експерта, наступ на лівому березі Дніпра - у бік Запоріжжя чи просто на північ, теоретично можливий.

"Інша річ - досі вони (росіяни - Ред.) утримувалися від цього наступу через брак сил. Пріоритетними були інші напрями. Зокрема, у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Вони можуть додати ще одну ділянку або спробувати розширити фронт активних дій - це неможливо. Але, на мій погляд, може йтися про Запорізьку область, але не про спроби форсувати Дніпро. Тому Херсон, Миколаїв, Одеса – це з іншої опери", – наголосив ізраїльський експерт.

Нагадаємо, в Кремлі назвали свою версію того, чому розпочалася війна в Україні. У Москві цинічно заявляють, мовляв, існувала загроза безпеці Росії.

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