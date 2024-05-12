Наступ на Харківщині росіяни супроводжують ІПСО: Синєгубов спростував фейки

Представники влади постійно перебувають на звʼязку із військовим командуванням та виконують усі їхні завдання.

Під час спроби наступальних дій на Харківщині російська окупаційна армія широко застосовує поширення дезінформації, зокрема, про виїзд місцевих органів влади з території області.

На активізацію ворожих ІПСО (інформаційно-психологічних спецоперацій) звернув увагу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24 лютого 2022 року. Вся інформація про нібито “виїзд” органів влади — абсолютні фейки”, - повідомив він.

Синєгубов запевнив, що представники влади постійно перебувають на звʼязку із військовим командуванням та виконують усі їхні завдання.

“Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України”, - наголосив він.

Нагадаємо, офіційно підтвердженої інформації про перебування російських окупантів у Вовчанську на Харківщині немає. Там тривають постійні обстріли та бої.

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