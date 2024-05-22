Наступ на Харківщину: Світан пояснив, чому нам важливо бити по території РФ

Якщо не контролювати противника на глибині 40 – 50 кілометрів, то з ним дуже складно боротися.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що використання американського озброєння для ударів по Росії могло б перешкодити новому російському наступу. Та без дозволу бити зброєю партнерів по російській території, Україна змушена віддавати свою територію росіянам. Усе, аби вони туди зайшли, і далі там воювати.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Мовиться про 3 – 10 кілометрів, додає він, оскільки працювати по території Росії не можна. Безумовно, ворог усе розуміє й користується цим.

Нам потрібен дозвіл

Зараз дуже важливо, щоб з нас зняли обмеження щодо ухвалення рішення про використання того озброєння, яке передають партнери. Світан наголошує: через заборону від Заходу бити по країні-агресорці росіяни вільно себе почувають у районі баз, які розташовані поблизу кордону з Україною. Окупанти накопичують там свої війська, бо розуміють, що туди не прилетить ні HIMARS, ні ATACMS. Саме тому противник може дозволити собі проводити будь-яку підготовку та розгортання військ.

"Те, що сталося в Харківській області. Вони розгорнулися територією Росії у Білгородській області на ширину пів сотні кілометрів, підійшли до кордону та перетнули його. Тобто, поки не дійшли до лінії оборони у глибині – від 5 до 10 кілометрів – ми не змогли по них працювати на російській території", – додав льотчик-інструктор.

На лінії зіткнення виконує завдання близько 10 тисяч окупантів, інші 20 – їх підтримують. Вони займаються логістикою, перекиданням сил, засобів та боєприпасів, евакуацією поранених. Фактично на одного солдата залучено 2 людини. Вони ніде вони не з'являться.

"Ці 30 тисяч виконують бойові завдання. Просто на лінії зіткнення лише третина. Якщо ворог ухвалить рішення посилити тиск, то йому доведеться перекидати резерви зі Східного фронту. Доки противник цього не зробить, не може мовитися про збільшення наступальних операцій. Саме тому загарбники зупинилися у режимі 10 – 15 атак за добу на Харківському напрямку", – зазначив експерт.

Він пояснив: першу десятку, яка розгорнулася на нашій території, уперлася в нашу лінію оборони, ми можемо знищувати. Натомість по 20 тисячах, які зосереджені на російській території, ми стріляти не можемо, тому що у нас є заборона на роботу по цих тилових частинах.

Нагадаємо, у війні Росії проти України битва за Харківську область не стане вирішальною. Втім, вона показала нездатність Москви досягти чогось значного.

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