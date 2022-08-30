Наступ на Херсонщині: в ОК "Південь" пояснили, чому не коментують дії та здобутки ЗСУ

Учора українським захисникам вдалося прорвати оборону окупантів на кілької ділянках.

В ОК "Південь", яке відповідальне за проведення операції на півдні, відмовляються коментувати будь-які успіхи ЗСУ. Про це в ефірі ТСН розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На відміну від компанії CNN (видання вчора заявило про взяття під контроль ЗСУ 4-х населених пунктів на Херсонщині - ред.), я дуже переймаюся долею тих людей, які проживають у цих населених пунктах і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде можливість, ми обов'язково повідомимо", - сказала Гуменюк.

Вона порадила українцям, які мешкають в населених пунктах, які опинилися на лінії вогню, по можливості евакуюватися.

"Безперечно, найкращий спосіб - це евакуація. Це стосується тих людей, у яких є така можливість, оскільки активні бойові дії - це процеси, які можуть зачіпати і житлові будинки і населення. Для тих, хто немає змоги евакуюватися, треба знайти більш-менш надійне укриття, підготувати запаси їжі і води хоча б на 3-4 дні, предмети першої необхідності і медикаменти. Це все для того, щоб вивільнення територій пройшло максимально нешкідливо для мирного населення", - сказала Наталія Гуменюк.

розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України. Нагадаємо, ЗСУна багатьох напрямках на півдні України.

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