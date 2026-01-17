Війна Росії проти України / © ТСН

Російський наступ на Гуляйполе Запорізької області не має на меті лише захоплення цього міста. Окупанти намагаються обірвати логістику Сил оборони України, встановивши контроль над шляхами, що ведуть до Покровська та Костянтинівки.

На цьому наголосив військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний в коментарі «24 каналу».

За його словами, ворог намагається прорватися далі за місто і наблизитися до важливих логістичних шляхів.

«[Ворог намагається] хоча б узяти їх під вогневий контроль, щоб вони могли по цих шляхах, по цих дорогах наносити удари артилерією, дотягнутись дронами, можливо, якимись іншими засобами. Саме ці логістичні шляхи є ціллю для росіян під час їхнього наступу», — зазначив військовий експерт.

Нарожний зазначив, що інакше важко пояснити значну активність ворога на Гуляйпільському напрямку, де, за даними Генштабу, відбувається найбільше бойових зіткнень після Покровська, який є найбільш гарясою ділянкою фронту.

При цьому він додав, що є велика ймовірність, що Сили оборони втримають Гуляйполе, оскільки туди перекинули для підкріплення досвідчену 5 штурмову бригаду. Цей підрозділ два роки стояв на найбільш гарячих напрямках на Донбасі, зокрема, під Часовим Яром.

«За 2 роки там вони відступили всього на 250 — 300 метрів», — наголосив експерт.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState, росіяни продовжують активні штурмові дії в межах міста Гуляйполе. Ворог поступово «поглинає» населений пункт, розширюючи зону свого контролю та змушуючи українських захисників відступати на нові рубежі.