"Наступ на Київ": у ЦПД попередили про черговий фейк, який розповсюджують росіяни

Час від часу ворог повертається до своїх пропагандистських кампаній.
Фіксуються чергові вкиди ворога про "наступ на Київ" і "вирубання лісів у Білорусі" для цього. Їх поширюють також "українські блогери", які втекли з України.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У ворога єдина мета – посіяти паніку
Громадян України закликали не піддаватися на жалюгідні спроби ворога деморалізувати їх.
"Інформація не відповідає дійсності, вона вигадана і є складником російської дезінформаційної кампанії, мета якої – посіяти паніку в Україні", – наголосили в ЦПД.
Нагадаємо, Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України – розганяє фейки про "евакуацію держслужбовців з Херсона".
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