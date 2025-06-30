Наступ на Костянтинівку: чому РФ з усіх сил б'ється за це місто на Донеччині

Війна. / © Associated Press

Реклама

Армія РФ втратила здатність вести масштабні наступальні операції на всіх ділянках фронту. Тепер країна-агресорка зосереджує зусилля на ключових ділянках. Зокрема, зараз дуже важливе для росіян захоплення Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомив військовий експерт, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі FREEДOM.

“Росія не має тих резервів, як раніше, для проведення широкомасштабних наступальних операцій на 12 оперативних напрямках - від Сум до Запоріжжя і Херсонської області. Вони намагаються концентрувати свої удари в окремих секторах”, - каже він.

Реклама

За словами Маломужа, Кремль ставить своїй армії конкретне завдання - просування хоча б на кілька кілометрів, аби “демонструвати під час переговорного процесу, що вони далі мають успіх на фронті”.

Важливою для РФ зараз є Костянтинівка, тому біля неї сконцентрована левова частина всіх атак. Це місто - ключ для подальшого просування на Краматорськ, Слов’янськ та загалом для захоплення всієї Донецької області.

“Росіяни прагнуть перекрити трасу Покровськ-Костянтинівка, зайти з флангів по наших військах, які перебувають на Покровському напрямку, і просуватися далі. Уже десятки разів вони намагалися реалізувати стратегічну операцію тут, але вона не просувається”, - наголосив Маломуж.

Своєю чергою, ЗСУ проводять контратаки, стримуючи окупантів на цьому напрямку

Реклама

“Зараз ЗСУ посилили позиції, відпрацювали альтернативні удари з флангів, з тилів по ворогу. Це, по-перше, принесло великі втрати ворога і, звичайно, стабілізувало фронт. Я ще раз наголошую, ми переходимо до нетрадиційних контратак там, де ворог не очікує”, - розповів експерт.

Нагадаємо, аналітики ISW підтверджують успішне просування ЗСУ на двох ділянках фронту - на півночі Сумської області та в районі Часів Яру. Зокрема, про це свідчать геолокаційні кадри.

Зауважимо, за даними незалежних моніторингових груп, Росія захопила родовище літію поблизу села Шевченко на Донеччині. Це може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.

Дата публікації 15:26, 28.06.25 Кількість переглядів 49 Двоє військових армії РФ здалися у полон українським дронам на Донецькому напрямку