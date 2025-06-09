ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Наступ на Костянтинівку: експерт пояснив, чому з усіх сил РФ прагне взяти місто

Російські військові потужно обстрілюють Костянтинівку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зруйнований будинок

Зруйнований будинок / © Associated Press

Російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку в Донецькій області. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання всіх наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку.

Про це повідомив військовий експерт, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі FREEДOM.

“Тому цими днями відбувається дуже спекотна перестрілка. Війська РФ постійно б’ють по Костянтинівці, особливо по дорозі, яка фактично постачає Покровське угруповання. Просуваються і малими групами, і на квадроциклах, і мотоциклах. Але працює і спецназ, який намагається охопити окремі рубежі, підтягнути резерви і далі розвивати наступальні операції”, - наголосив він.

За словами Маломужа, військам РФ не вдається провести активну наступальну операцію, тому загарбники обрали тактику нанесення ударів по всіх логістичних шляхах. Насамперед - це Костянтинівка - Покровськ.

Покровський напрямок на сьогодні, вважає експерт, один із вирішальних і найефективніший у плані захисту.

“Ми створили укріпрайони, відпрацювали моделі захисту флангів, удари з флангів, контратак. Тому те, що Путін уже десятки разів давав конкретні вказівки з датами захоплення і Покровська, а далі Краматорська, Слов’янська і Костянтинівки, це не реалізується, я думаю, найближчим часом”, - додав Маломуж.

Нагадаємо, військовий оглядач Віталій Кононученко повідомив про просування ворога біля двох міст на Донеччині. Російські окупанти будуть намагатись обійти з флангів Костянтинівку. Наразі їхній наступ по флангу з боку Покровська дає реальні результати.

Тим часом російські війська кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

Зараз ворог зосередився на спробах закріпитися поблизу траси Покровськ–Костянтинівка. Речник ОСУ «Хортиця» Віктор Трегубов каже, що активні бойові дії тривають у районі Попового Яру, який наразі є однією з найбільш гарячих точок на сході.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie