Наступ на Костянтинівку: експерт пояснив, чому з усіх сил РФ прагне взяти місто

Зруйнований будинок / © Associated Press

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Російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку в Донецькій області. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання всіх наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку.

Про це повідомив військовий експерт, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі FREEДOM.

“Тому цими днями відбувається дуже спекотна перестрілка. Війська РФ постійно б’ють по Костянтинівці, особливо по дорозі, яка фактично постачає Покровське угруповання. Просуваються і малими групами, і на квадроциклах, і мотоциклах. Але працює і спецназ, який намагається охопити окремі рубежі, підтягнути резерви і далі розвивати наступальні операції”, - наголосив він.

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За словами Маломужа, військам РФ не вдається провести активну наступальну операцію, тому загарбники обрали тактику нанесення ударів по всіх логістичних шляхах. Насамперед - це Костянтинівка - Покровськ.

Покровський напрямок на сьогодні, вважає експерт, один із вирішальних і найефективніший у плані захисту.

“Ми створили укріпрайони, відпрацювали моделі захисту флангів, удари з флангів, контратак. Тому те, що Путін уже десятки разів давав конкретні вказівки з датами захоплення і Покровська, а далі Краматорська, Слов’янська і Костянтинівки, це не реалізується, я думаю, найближчим часом”, - додав Маломуж.

Нагадаємо, військовий оглядач Віталій Кононученко повідомив про просування ворога біля двох міст на Донеччині. Російські окупанти будуть намагатись обійти з флангів Костянтинівку. Наразі їхній наступ по флангу з боку Покровська дає реальні результати.

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Тим часом російські війська кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

Зараз ворог зосередився на спробах закріпитися поблизу траси Покровськ–Костянтинівка. Речник ОСУ «Хортиця» Віктор Трегубов каже, що активні бойові дії тривають у районі Попового Яру, який наразі є однією з найбільш гарячих точок на сході.