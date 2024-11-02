Наступ на Курщину: Україна ввела в оману РФ німецькою тактикою часів Другої світової

Українські військові ввели в оману російску армію тими ж способами, які Німеччина використовувала під час Другої світової війни у ​​битві при Балджі.

Про це пише Business Insider.

Зазначається, що розвиток безпілотних літальних апаратів і супутникової розвідки перетворили поле бою на простір майже постійного спостереження, що робить складним досягнення тактичної несподіванки.

"Однак, незважаючи на численні російські дрони, які уважно стежили за українськими переміщеннями, Україні вдалося зосередити сили і здійснити атаку, що приголомшила Кремль і привела до захоплення сотень квадратних км території", - йдеться в повідомленні.

Україна сконцентрувала свої найкращі бригади для наступу на сході, тим самим розрідивши російську оборону на основній лінії фронту.

Як зазначено у звіті TRADOC, до 75% російських сухопутних сил, включно з повітряно-десантними підрозділами, були зосереджені на сході України, що зробило Курськ більш вразливим. Крім того, розвідувальні засоби Росії також були сконцентровані в інших районах, де Росія проводила активні бойові дії.

"Для забезпечення секретності операції українське командування зберігало плани в таємниці, обмеживши інформацію до вузького кола осіб. Українські військові також використовували дезінформацію, наприклад, розповсюджували інформацію, що не зможуть розпочати наступ до весни 2025 року. Окремі підрозділи, як-от 61-а механізована бригада, оголосили про перекидання в інші райони, аби збити російську розвідку з пантелику", - вказано в повідомленні.

Водночас Сили оборони додатково протидіяли розвідувальним системам Росії, атакуючи її аеродроми та знищуючи російські дрони. Українські сили застосували ракети, дрони та артилерію, щоб обмежити можливість російського підкріплення.

" Проте українська операція показала, що раптові атаки можливі навіть у сучасну епоху розвинених розвідувальних технологій, коли належне планування і приховування рухів можуть забезпечити оперативну несподіванку", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, війська російської армії просунулися в Курській області під час боїв 31 жовтня. Вони рухаються вперед на головному українському виступі.

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