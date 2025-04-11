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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
533
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Наступ на півночі: влада повідомила, чи є російські війська на Сумщині

Окупанти намагаються прорватися на територію регіону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сумська область.

Сумська область. / © Новинарня

Наразі російських окупаційних військ на території Сумської області немає. Втім, загарбники намагається зайти на територію регіону.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, наразі триває захист українських рубежів на Сумському і Курському напрямках.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - пояснив Артюх.

Очільник ОВА прокоментував заявив проєкту DeepState про те, що "сіра" зона покриває населені пункти Журавка й Басівка. Він наголосив, що росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" область. В напрямку Басівки штурмові дії ворога відбуваються щодня. Водночас Збройні сили України (ЗСУ) успішно знищують окупантів.

Нагадаємо, військове командування повідомляє про те, що РФ стирає Сумщину з лиця землі. Лише за останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
533
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