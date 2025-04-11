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Наступ на півночі: влада повідомила, чи є російські війська на Сумщині
Окупанти намагаються прорватися на територію регіону.
Наразі російських окупаційних військ на території Сумської області немає. Втім, загарбники намагається зайти на територію регіону.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
За словами чиновника, наразі триває захист українських рубежів на Сумському і Курському напрямках.
"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - пояснив Артюх.
Очільник ОВА прокоментував заявив проєкту DeepState про те, що "сіра" зона покриває населені пункти Журавка й Басівка. Він наголосив, що росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" область. В напрямку Басівки штурмові дії ворога відбуваються щодня. Водночас Збройні сили України (ЗСУ) успішно знищують окупантів.
Нагадаємо, військове командування повідомляє про те, що РФ стирає Сумщину з лиця землі. Лише за останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.