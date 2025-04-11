Наступ на півночі: влада повідомила, чи є російські війська на Сумщині

Сумська область. / © Новинарня

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Наразі російських окупаційних військ на території Сумської області немає. Втім, загарбники намагається зайти на територію регіону.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, наразі триває захист українських рубежів на Сумському і Курському напрямках.

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"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - пояснив Артюх.

Очільник ОВА прокоментував заявив проєкту DeepState про те, що "сіра" зона покриває населені пункти Журавка й Басівка. Він наголосив, що росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" область. В напрямку Басівки штурмові дії ворога відбуваються щодня. Водночас Збройні сили України (ЗСУ) успішно знищують окупантів.

Нагадаємо, військове командування повідомляє про те, що РФ стирає Сумщину з лиця землі. Лише за останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.

Дата публікації 13:48, 25.03.25 Кількість переглядів 596 Українські бійці вдарили по окупантах на Донеччині