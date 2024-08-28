Наступ на Покровськ: оглядач пояснив, як може розвиватися ситуація

Армія РФ вийшла на кордон Гродівка – Новогродівка (майже поглинувши останню), повернула на південь – на Селидове. Це було очікувано, оскільки продовжуючи наступ на Покровськ і виходячи за межі Новогродівки, росіяни опинилися б у гранично незручному й небезпечному становищі, з урахуванням незахищеного південного флангу.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Які перспективи

За словами Коваленка, нині ж у гранично незручному та небезпечному становищі можуть опинитися наші підрозділи в зоні Карлівка – Невельське – Красногорівка (північ) – Зоряни. Окупанти розгорнули інтенсивні штурмові дії на Маринівку – Михайлівку – Селидове, а завдяки окупації Мемрика отримали можливість прямого спуску через Лісівку на Гірник:

"Перерізання М-30 та південне просування РОВ значно ускладнить становище СОУ на Курахівському напрямку".

З іншого боку, продовжує оглядач, необхідність формування південного флангу загальмує просування у напрямку Покровська і може відтермінувати завершальну фазу наступальної операції. Втім, формування південного флангу вимагає зосередження серйозного ресурсу РФ, який у цьому процесі в певному сенсі сточений. Біля Селидового він уже сточується, і доволі інтенсивно:

"Загалом необхідність РОВ перерозподіляти ресурс, при цьому без необхідного перегрупування, дає тимчасовий карт-бланш щодо зміцнення позицій до Покровська та Мирнограда. Головне – правильно скористатися цим карт-бланшем, який теж не є нескінченним".

Нагадаємо, через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення у місті Покровськ Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

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