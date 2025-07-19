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Наступ на Покровськ: у ЗСУ повідомили про ситуацію біля міста
Росіяни намагаються просунутись на північ від лінії Покровськ-Костянтинівка.
Росіяни поширюють не правдиву інформацію про початок активних штурмів на місто Покровськ. Окрім того, російських військових на території Дніпропетровщини немає.
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі “Еспресо”.
"Інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності” - наголосив представник ЗСУ.
З його слів, узоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” ситуація незмінна вже тиждень. Окупаційні війська активно атакують на Новопавлівському напрямку, на Покровському й Лиманському. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку.
“Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів. Росіяни пробують розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, а також намагаються обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда”, - повідомив військовий.
Трегубов наголошує, що вкрай напруженою залишається ситуація по всій лінії фронту. Активні штурми ворог проводить на Краматорському, Торецькому і Сіверському напрямках.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомляв, що росіяни тиснуть на Покровськ і Мирноград. Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою. Окупанти посилили тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, намагаючись просунутися на цьому напрямку без втрат, яких вони зазнавали в Бахмуті чи Авдіївці.