ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Наступ на Покровськ: військовий розповів, якою ціною він дається армії РФ

Наступ на Покровському напрямку дається росіянам вкрай складно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © t.me/DeepStateUA

Армія РФ на Покровському напрямку намагається переважати у кількості живої сили, артилерійських снарядів і бронетехніки. Росіяни прагнуть просунутися по будинках і вулицям, але значного успіху не отримують. Якщо це де-не-де і відбувається, то дається ворогові за дуже високу ціну.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів заступник командира 4-го батальйону «Сила Свободи» 4 бригади «Рубіж» Нацгвардії Володимир Назаренко.

«Наше завдання — ведення динамічної оборони, щоб максимально зберігати життя кожного українського військового. Це найвищий пріоритет. І завдавати втрат ворогові таким чином, щоб він або не просувався, або просувався надто великою ціною», — наголосив він.

Підтверджені втрати ворога — 1000, 1500, 2000 знищених окупантів ледь не щодня.

«Розвідка ведеться, цілі виявляються. Хоча й сезон туманів не сприяє гарній видимості, але включаються інші засоби», — зазначив Назаренко.

Він додає, що ЗСУ можуть відпрацювати по окупантах FPV-дронами, ударними безпілотниками, артилерією, мінометами та іншими засобами, зазначив Назаренко.

Раніше ми повідомляли, що у Покровську росіяни накопичують сили.

«Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie