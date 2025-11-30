Наступ на Покровськ: військовий розповів, якою ціною він дається армії РФ

Покровськ / © t.me/DeepStateUA

Армія РФ на Покровському напрямку намагається переважати у кількості живої сили, артилерійських снарядів і бронетехніки. Росіяни прагнуть просунутися по будинках і вулицям, але значного успіху не отримують. Якщо це де-не-де і відбувається, то дається ворогові за дуже високу ціну.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів заступник командира 4-го батальйону «Сила Свободи» 4 бригади «Рубіж» Нацгвардії Володимир Назаренко.

«Наше завдання — ведення динамічної оборони, щоб максимально зберігати життя кожного українського військового. Це найвищий пріоритет. І завдавати втрат ворогові таким чином, щоб він або не просувався, або просувався надто великою ціною», — наголосив він.

Підтверджені втрати ворога — 1000, 1500, 2000 знищених окупантів ледь не щодня.

«Розвідка ведеться, цілі виявляються. Хоча й сезон туманів не сприяє гарній видимості, але включаються інші засоби», — зазначив Назаренко.

Він додає, що ЗСУ можуть відпрацювати по окупантах FPV-дронами, ударними безпілотниками, артилерією, мінометами та іншими засобами, зазначив Назаренко.

Раніше ми повідомляли, що у Покровську росіяни накопичують сили.

«Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу», — йдеться у повідомленні.