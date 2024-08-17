Наступ на Росію: в ISW відповіли, чи перебувають ЗСУ у Бєлгородській області

Українським Збройним силам вдалося зайти на територію Бєлгородської області РФ. Втім, вони змушені були покинути регіон через гарну підготовленість російської армії до відбиття транскордонних атак.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що за повідомленнями з відкритих джерел, зокрема, газети The Washington Post, та свідчень, станом на 16 серпня ЗСУ більше не утримують позиції у Бєлгородській області. Так, у публікації видання зазначається, що 11 серпня українські військові провели механізовані атаки в Бєлгородській області біля КПП "Колотилівка" на міжнародному кордоні на північний захід від міста Бєлгород та просунулися в цьому районі приблизно на 10 кілометрів.

Тим часом, за даними російських джерел, упродовж останніх днів ЗСУ неодноразово атакували біля Колотилівки, а 15 серпня тимчасово захопили цей пункт пропуску. Втім, росіяни не підтверджують, що українська армія просунулася на відстань, яка б перевищувала 10 кілометрів від КПП.

Окрім того, The Washington Post повідомила, що українські війська утримували позиції в Бєлгородській області, перебуваючи під потужними російськими авіаударами й артилерійським вогнем. Зазначаєється, що 15 серпня українська бронетехніка перетнула кордон для евакуації залишків особового складу ЗСУ в цьому районі.

Станом на 16 серпня в ISW не спостерігали жодних російських заяв або доказів, які б свідчили про наявність українських військ у Бєлгородській області.

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень - "зубів дракона" вздовж кордону та щільно замінували територію", - йдеться у звіті.

Також в ISW наголошують: за свідченнями українських солдатів, артилерійські підрозділи росіян, оператори безпілотних літальних апаратів та авіація майже одразу почали атакувати ЗСУ, коли ті намагалися перетнути кордон у Бєлгородській області 11 серпня.

"Опис українськими солдатами російської відповіді свідчить про те, що оперативна несподіванка, якої українські сили досягли 6 серпня, розпочавши вторгнення до Курської області, значною мірою розвіялася до 11 серпня, та що армія РФ у Бєлгородській області підготувалася до відбиття транскордонних атак ЗСУ", - пише ISW.

Американські фахівці додають, що від моменту початку вторгнення- 6 серпня - українські війська здійснили подальше швидке просування на інших ділянках кордону з Курською областю. Це свідчить про те, що, цілком імовірно, російські війська краще захищають одні ділянки кордону, ніж інші.

Нагадаємо, ЗСУ контролюють російську Суджу в Курській області РФ. Це місто розташоване приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю.

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