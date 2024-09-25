Наступ на Вугледар: влада повідомила, чи зайшли росіяни до міста

У місті залишилося близько сотні людей.

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися до Вугледара Донецької області, але Сили оборони України їх знищують.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін під час телемарафону.

За його словами, на підступах до Вугледара українські військові спалили "величезну кількість ворожої техніки".

"На околицях міста ворога ще немає, заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити, тобто місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", - розповів керівник ОВА.

У місті залишаються близько ста людей. Вони відмовляються виїжджати. До Вугледара вже майже не завозять гуманітарну допомогу, бо усі шляхи прострілюються.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що окремі групи російських окупантів зайшли до Вугледара. За словами експерта, це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова.

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