Наступ окупантів на Сумщині: військовий оцінив серйозність загрози

Солдати РФ. / © Associated Press

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Наступ армії Російської Федерації на Сумщині можливий. Наразі для маневру у ворога немає спроможностей.

Про це заявив командир добровольчого батальйону «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, РФ посилює активність на Сумському напрямку. Так, на цій ділянці фронту на добу можливі від 100 до 150 артилерійських обстрілів. Водночас російські ДРГ постійно намагаються перейти кордон Окрім того, триває накопичення живої сили та комбіновані обстріли: дрони, балістика, все одразу.

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“Але в будь-якому випадку ми з Силами оборони України готові до відбиття будь-яких атак ворога на цьому напрямку”, - наголошує військовий.

Як повідомлялося, раніше Ігор Романенко повідомляв про те, що РФ націлилася на три області. Зокрема, ворожа армія має за мету створити буферну зону на Сумщині та Харківщині.

Дата публікації 17:12, 14.04.25 Кількість переглядів 88 Суми "злили"?! Скандал на тлі ударів ракетами!