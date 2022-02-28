Наступ пішов, не за планом: в міноборони Британії заявили про провал логістики російської армії

Наступ пішов, не за планом: в міноборони Британії заявили про провал логістики російської армії

Російські війська дезорганізовані, а вторгнення йде "не за графіком"

У Міністерстві оборони Великої Британії констатують, що ЗС РФ зіткнулися з величезними труднощами під час наступу на Україну.

Про це повідомили на сторінці Twitter відомства.

Основна частина російських підрозділів залишається більш ніж за 30 км на північ від Києва після того, як їхнє просування було уповільнено українськими військовими, що захищають аеродром Гостомель, ключову мету РФ у перший день вторгнення.

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"Навколо Чернігова та Харкова продовжуються запеклі бої, проте обидва міста залишаються під контролем України. Невдачі у логістиці та завзятий український опір продовжують стримувати наступ Росії. Незважаючи на безперервні спроби приховати подробиці конфлікту від населення Росії, ЗС РФ вперше змушені визнати втрати", — зазначили у британському Міноборони.

За словами очільника відомства Бена Воллеса, які наводить SkyNews, російські війська дезорганізовані, а вторгнення йде "не за графіком" і не справило жодного "стратегічного впливу", як розраховував кремлівський режим.