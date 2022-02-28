Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Наступ пішов, не за планом: в міноборони Британії заявили про провал логістики російської армії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступ пішов, не за планом: в міноборони Британії заявили про провал логістики російської армії

Associated Press

Російські війська дезорганізовані, а вторгнення йде "не за графіком"

У Міністерстві оборони Великої Британії констатують, що ЗС РФ зіткнулися з величезними труднощами під час наступу на Україну.

Про це повідомили на сторінці Twitter відомства.

Основна частина російських підрозділів залишається більш ніж за 30 км на північ від Києва після того, як їхнє просування було уповільнено українськими військовими, що захищають аеродром Гостомель, ключову мету РФ у перший день вторгнення.

"Навколо Чернігова та Харкова продовжуються запеклі бої, проте обидва міста залишаються під контролем України. Невдачі у логістиці та завзятий український опір продовжують стримувати наступ Росії. Незважаючи на безперервні спроби приховати подробиці конфлікту від населення Росії, ЗС РФ вперше змушені визнати втрати", — зазначили у британському Міноборони.

За словами очільника відомства Бена Воллеса, які наводить SkyNews, російські війська дезорганізовані, а вторгнення йде "не за графіком" і не справило жодного "стратегічного впливу", як розраховував кремлівський режим.

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація