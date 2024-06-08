Наступ провалюється: Росія перекидає військових із південного фронту на Харківщину - ЦНС

Росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів.

На тлі невдач під час наступу на північному фронті Росія почала перекидання частин із Херсонщини на Харківський напрямок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування так званого "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати.

"Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах" агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання Bloomberg 8 червня написало, що у РФ закінчується час для прориву в Україні. Її перевага проти ЗСУ руйнується.

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