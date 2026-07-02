Наступ Путіна захлинувся: у ISW оцінили темпи просування РФ

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

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Літній наступ російської армії 2026 року не приніс Кремлю оперативних успіхів, на які розраховувало військове керівництво РФ.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), порівнявши темпи просування російських військ з аналогічним періодом минулого року.

За підрахунками експертів, у червні російським підрозділам удалося захопити або зайняти лише близько 30 квадратних кілометрів української території. Середній темп просування становив лише 1,01 квадратного кілометра на добу.

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Для порівняння, у червні 2025 року армія РФ просувалася в середньому на понад 16 квадратних кілометрів щодня, захопивши

«За понад рік російська армія не змогла перейти до маневреної війни. Більшість територіальних надбань відбуваються повільно, буквально „повзучими“ темпами, що свідчить про відсутність можливостей для масштабного оперативного прориву», — зазначають аналітики.

За даними експертів, від листопада минулого року швидкість просування армії РФ неухильно знижується, а спроби компенсувати ситуацію новими атаками не призвели до очікуваного результату.

Аналітики також звертають увагу, що найбільш помітний поступ окупаційні сили демонструють у районі Костянтинівки Донецької області, яку російське командування розглядає як головний напрямок нинішньої наступальної кампанії. Однак навіть там успіхи мають виключно тактичний характер і досягаються ціною значних втрат.

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Скільки території України вдалося звільнити від початку 2026-го

Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів української землі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що загалом нам вдалося зробити», — сказав головком ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські війська активізували штурми на прикордонні Сумської області та намагаються проникнути у райони біля кордону.

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