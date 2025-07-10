Наступ РФ на Дніпропетровщину: експерт відповів, чи є реальна загроза для Дніпра

Наступ РФ. / © ТСН

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Найімовірніше, що Дніпропетровська область не стане ще одним театром бойових дій. Це дуже складна операція для окупаційних військ.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан під час чату на “Главреді”.

За його словами, до Дніпра росіянам – "як до Києва рачки". Адже відстань досить велика - 200 км. Експерт наголошує, що дійти до цього обласного центру - дуже складна операція для армії РФ.

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"Від Луганська до Покровська 160 км. Цю відстань російські війська долали 11 років. Навіть якщо взяти відстань від Донецька до Покровська - 50 км, то росіяни рухалися рік і зависли", - наголосив Світан.

Експерт переконаний, що “Дніпру точно нічого не загрожує”. Втім, для Дніпропетровської області небезпека все ж таки існує. Зокрема, селищу Межова в Синельниківському районі, що за менш ніж 40 км від Покровська.

“Загроза для транскордонних із Донецькою та Запорізькою областями територій Дніпропетровської області. Але це не загроза Дніпропетровській області та Дніпру", - підсумував Світан.

Нагадаємо, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков заявляє, що окупаційна армія РФ прагне за будь-яку ціну зайти на територію Дніпропетровщини. Загарбники використовують так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.

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Тим часом військовий експерт Павло Лакійчук наголосив, що російські війська намагаються вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку, щоб просунутися у бік Дніпропетровської області. Українські військові тримають оборону, і ворогу це не вдається.

Дата публікації 16:45, 09.07.25 Кількість переглядів 37 Третя штурмова вперше взяла росіян у полон за допомогою наземних роботів