ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Наступ РФ на Дніпропетровщину: військовий розповів, що насправді відбувається в регіоні

За словами “Османа”, повністю зупинити ворога не вдається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ.

Армія Російської Федерації поступово просувається у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.

Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону “Айдар”, молодший сержант Станіслав Бунятов “Осман” у своєму Telegram-каналі.

З його слів, російські загарбники “закріплюються або в населених пунктах на лінії адміністративного кордону, або всіма силами намагаються це зробити".

“Методична робота триває цілодобово, проте повністю зупинити ворога не вдається. Через велику протяжність лінії бойового зіткнення і недостатню кількість боєздатного особового складу командування змушене визначати пріоритетні напрямки для оборони”, - наголосив Бунятов.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив: щодо Дніпропетровщини, то росіяни успіхів не мають. За його словами, “дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися”.

Зауважимо, військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області зі специфічною метою. Ситуація з цим “наступом” створює потрібний інформаційний шум для населення всередині Росії. Тамтешня пропаганда починає посилено про це розповідати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie