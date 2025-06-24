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Наступ РФ на Дніпропетровщину: військовий розповів, що насправді відбувається в регіоні
За словами “Османа”, повністю зупинити ворога не вдається.
Армія Російської Федерації поступово просувається у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.
Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону “Айдар”, молодший сержант Станіслав Бунятов “Осман” у своєму Telegram-каналі.
З його слів, російські загарбники “закріплюються або в населених пунктах на лінії адміністративного кордону, або всіма силами намагаються це зробити".
“Методична робота триває цілодобово, проте повністю зупинити ворога не вдається. Через велику протяжність лінії бойового зіткнення і недостатню кількість боєздатного особового складу командування змушене визначати пріоритетні напрямки для оборони”, - наголосив Бунятов.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив: щодо Дніпропетровщини, то росіяни успіхів не мають. За його словами, “дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися”.
Зауважимо, військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області зі специфічною метою. Ситуація з цим “наступом” створює потрібний інформаційний шум для населення всередині Росії. Тамтешня пропаганда починає посилено про це розповідати.