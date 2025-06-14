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Наступ РФ на Дніпропетровщину: Зеленський відповів, чи є загроза
За словами президента, наразі загрози для Дніпропетровщини нема.
Зараз немає просування російського угруповання на Дніпровську область. Для РФ це перш за все інформаційно важливо, а не стратегічно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За словами глави держави, для Москви це дуже важлива інформаційна хвиля. Така ж ситуація і з Сумами, пояснив президент
“У Дніпровській області намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Запускають маленькі ДРГ для того, щоб вони просто це зробили”, - повідомив президент.
З його слів, військові доповідали, що знайшли групу з шести осіб, яка була за кілометр від адміністративного кордону.
“Зеленка” з’явилася. Все розквітло. Зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках”, - додав президент.
Як повідомляв, військовий експерт Іван Ступак заявив, що наразі Дніпропетровський напрямок уже активний. З мап DeepState видно, що до адмінкордону росіянам залишилося 100 метрів. Влада Дніпропетровщини останні три тижні евакуювала населення з півтора десятка сіл із цього напрямку, бо перебувати там небезпечно.
Нагадаємо, минулого тижня Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про наступ на Дніпропетровщині. Зазначається, що російські військові намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ тримають оборону.