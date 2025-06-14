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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Наступ РФ на Дніпропетровщину: Зеленський відповів, чи є загроза

За словами президента, наразі загрози для Дніпропетровщини нема.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ. / © ТСН.ua

Зараз немає просування російського угруповання на Дніпровську область. Для РФ це перш за все інформаційно важливо, а не стратегічно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, для Москви це дуже важлива інформаційна хвиля. Така ж ситуація і з Сумами, пояснив президент

“У Дніпровській області намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Запускають маленькі ДРГ для того, щоб вони просто це зробили”, - повідомив президент.

З його слів, військові доповідали, що знайшли групу з шести осіб, яка була за кілометр від адміністративного кордону.

“Зеленка” з’явилася. Все розквітло. Зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках”, - додав президент.

Як повідомляв, військовий експерт Іван Ступак заявив, що наразі Дніпропетровський напрямок уже активний. З мап DeepState видно, що до адмінкордону росіянам залишилося 100 метрів. Влада Дніпропетровщини останні три тижні евакуювала населення з півтора десятка сіл із цього напрямку, бо перебувати там небезпечно.

Нагадаємо, минулого тижня Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про наступ на Дніпропетровщині. Зазначається, що російські військові намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ тримають оборону.

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