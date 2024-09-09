Наступ РФ на Донеччині: Зеленський дав завдання для військових на двох напрямках

Увечері, 9 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки

Президент Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили кілька ключових питань. Йдеться про захист енергетики від російських ударів, ситуацію на фронті і постачання у війська артилерії, зокрема вітчизняних "Богдан".

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"Щодо енергетики є чіткі терміни та вимоги щодо кожного об’єкта, щодо фізичного захисту та щодо прикриття з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", – запевнив глава держави.

Крім того, він запевнив, що триває робота щодо комплектації наших бойових бригад і бригад резерву.

Окремо доповідав міністр оборони України Умєров за результатами "Рамштайну" та його перемовин з партнерами.

Наступ РФ на Покровськ

На Ставці заслухали доповідь головкома Сирського, передусім про донецькі напрямки.

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"Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", – сказав Зеленський.

Окремо головком доповів про оборону на Харківщині та про дії українських сил на території Росії – у Курській області.

Саміт Кримської платформи

Зеленський розповів, що на 11 вересня заплановано провести саміт Кримської платформи.

"Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства й заради наближення справедливого миру. Пам’ятаємо ключову мету – мир для України, для всієї України, для всіх наших людей", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ відновлюють позиції біля Покровська - Зеленський

Раніше президент Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку.

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