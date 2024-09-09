Наступ РФ на Донеччині: Зеленський дав завдання для військових на двох напрямках

Також Зеленський анонсував на 11 вересня проведення саміту Кримської платформи.
Увечері, 9 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Засідання Ставки
Президент Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили кілька ключових питань. Йдеться про захист енергетики від російських ударів, ситуацію на фронті і постачання у війська артилерії, зокрема вітчизняних "Богдан".
"Щодо енергетики є чіткі терміни та вимоги щодо кожного об’єкта, щодо фізичного захисту та щодо прикриття з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", – запевнив глава держави.
Крім того, він запевнив, що триває робота щодо комплектації наших бойових бригад і бригад резерву.
Окремо доповідав міністр оборони України Умєров за результатами "Рамштайну" та його перемовин з партнерами.
Наступ РФ на Покровськ
На Ставці заслухали доповідь головкома Сирського, передусім про донецькі напрямки.
"Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", – сказав Зеленський.
Окремо головком доповів про оборону на Харківщині та про дії українських сил на території Росії – у Курській області.
Саміт Кримської платформи
Зеленський розповів, що на 11 вересня заплановано провести саміт Кримської платформи.
"Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства й заради наближення справедливого миру. Пам’ятаємо ключову мету – мир для України, для всієї України, для всіх наших людей", – підсумував він.
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Раніше президент Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку.
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