Наступ РФ на Донеччині: оглядач повідомив про просування ворога біля двох міст

Армія РФ. / © Associated Press

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Російські окупанти будуть намагатись обійти з флангів Костянтинівку в Донецькій області. Наразі їхній наступ по флангу з боку Покровська дає реальні результати.

Про це заявив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв'ю Radio NV.

“Вони будуть намагатися обійти Костянтинівку з боку Часового Яру, з одного боку. З іншого - з Покровської траси. Зайти до міста не напряму, тому що в них це не виходить, тобто не з Торецька, а з флангів. І закрити місто оточенням ближче до Дружківки. Це те, що вони зараз намагаються здійснити”, - розповів аналітик.

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За його словами, росіянам вдалося перетнути трасу Покровськ-Костянтинівка. Тепер вони “доволі впевнено рухаються на північ”.

“Поки що не в бік самого міста Костянтинівка, але розрізають і просуваються в наші ще недавно тили”, - наголосив OSINT-аналітик.

Орім Костянтинівки, росіяни будуть концентруватися на Покровську - намагатимуться йти з боку Костянтинівки, “наступати з боку Новоекономічного, Мирнограда і закривати вже зі східного боку місто Покровськ”.

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади з позивним “Лютий” повідомляв, що російські війська штурмують позиції ЗСУ в районі Покровська Донецької області. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

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Тим часом військовий експерт Сергій Грабський каже, що РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини - між Мирноградом і Костянтинівкою. Наразі окупантів таки вдалося зупинити. Втім, на Донецькому напрямку окупаційна армія сконцентрувала свої зусилля.

Також росіяни посилили активність та штурмові дії міста Часів Яру. Загарбники не шкодують особового складу для його захоплення. Такі дії Москви свідчать про те, що росіяни не очікують настання швидкого миру.

Дата публікації 19:37, 06.06.25 Кількість переглядів 39 Наживо! Чи зайдуть війська РФ у Покровськ? Військовий розкрив правду