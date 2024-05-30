"Наступ РФ на Харківщині створив серйозну загрозу для ЗСУ": у NYT зробили похмурий прогноз

Ситуація у Харківській чи Сумській областях може довести українські війська до межі та дозволити Москві прорватися. Є побоювання, що наступ у регіоні, який став точкою тиску на ЗСУ, є неминучим.

Про це пишуть у The New York Times.

Є с ерйозна загроза для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Москва передислокує війська у бік сіл Вовчанськ та Липці на Харківщині, які російські війська намагаються захопити вже понад два тижні. Також відомо, що Росія зосередила війська далі на північ, навпроти Сум, готуючись до можливого наземного наступу в цьому районі. Наразі у ворога недостатньо сил для повномасштабних дій та прориву, водночас реорганізація української оборони з метою відбиття атак продовжується.

Аналітики вважають, що вторгнення РФ через кордон у бік Харкова створило серйозну загрозу для ЗСУ, які вже зазнають постійних атак далі на південний схід, на Донбасі. Командири були змушені перекинути війська на північ для зміцнення оборони, бо вони очікують на західну зброю в досить великій кількості, щоб змінити ситуацію.

"Зосередження російських військ на північ від кордону в районі міста Суми, приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова, робить ситуацію ще небезпечнішою, збільшуючи територію, яку Україна має захищати. Наступ у Харківській чи Сумській областях може довести українські війська до межі та дозволити Росії прорватися", – йдеться у матеріалі.

Як наголосив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, головна мета Росії – розширити активний фронт, дезорганізувати українські сили оборони та залишити українське командування можливості використати резерви. Він додав, що примус України до перекидання військ на північ покращить перспективи Росії щодо захоплення Донецької області, яку Москва формально анексувала у 2022 році, але не контролює її повністю. Військові аналітики кажуть, що здобуття повного контролю над регіоном є пріоритетом для Кремля.

Пригадали журналісти й слова міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що Росія збирає тисячі військовослужбовців, готуючись до нового наступу. Він підкреслив: мета ворога – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати проти нас всю свою живу силу та вогневу міць.

Українські офіційні особи протягом кількох днів попереджали, що Росія зосередила близько 10 000 військовослужбовців навпроти Сумської області. Цих сил недостатньо, щоб захопити великі міста чи селища, та вони можуть стягнути українські підрозділи у цей район.

За даними ДПСУ, Росія проводить там розвідувальні місії, щоб виявити розташування українських оборонних споруд. Як наголосив речник відомства Андрій Демченко, спроби диверсійних груп зафіксовані по всьому кордону Сумської області. Так, російські війська можуть у якийсь момент спробувати здійснити аналогічні дії, які ми зараз спостерігаємо у Харківській області.

"В останні місяці українські чиновники скаржилися, що вони не можуть запобігти нарощуванню військ прямо на кордоні на території Росії, оскільки союзники заборонили їм стріляти із західної зброї Росією. Їхні заклики зняти цю заборону останніми днями увінчалися деяким успіхом у Франції; Польща; Швеція; і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що Києву має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах у Росії за допомогою цієї зброї", – зазначають у NYT.

Як відомо, США не погодилися скасувати заборону, хоча в адміністрації Байдена почалися дебати щодо пом'якшення умов.

Україна намагається відбити атаки Росії по всій лінії фронту

Посилаючись на карти, складені незалежними аналітиками на основі супутникових знімків й відеозаписів бойових дій, російські війська нещодавно досягли незначних успіхів у Донецькій області. Зокрема, вони дісталися східних околиць Часового Яру, який є однією з головних цілей Москви.

"Захоплення Часового Яру дасть російським військам контроль над панівними висотами в цьому районі і піддасть міста, які Україна використовує як логістичні вузли, посилений артилерійський обстріл", – застерігають аналітики.

Нещодавно генерал Сирський заявив, що Росія підтримує наземні атаки авіаударами, використовуючи потужні керовані бомби. Він констатував: Україні терміново потрібні зенітні засоби, щоб збивати літаки, які запускають цю зброю.

В цьому контексті слід зазначити, що Швеція ухвалила найбільший пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд доларів. До нього увійдуть: ракети ППО й літаки спостереження та управління, здатні відстежувати винищувачі та бомбардувальники.

"Здатність України ідентифікувати цілі на великій відстані буде посилена", – написав у соціальних мережах міністр оборони Швеції Пал Джонсон.