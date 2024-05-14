Наступ РФ на Харківщині, візит Блінкена та "день можливостей": головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський повідомив, що сьогоднішній день дав Україні більше можливостей попри напружену ситуацію на Харківщині.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у вівторок, 14 травня.

Володимир Зеленський розповів, що харківський напрямок, де зараз намагається просуватися ворог, посилено, а Головком Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв.

"Поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта", – додав президент.

Другою важливою подією дня Зеленський назвав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо постачання американської оборонної підтримки, зокрема систем ППО Patriot.

"Нам потрібне помітне прискорення постачання. Зараз надто багато часу минає між оголошенням пакетів і реальною появою зброї на передовій. Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними", – зазначив Зеленський.

Він додав, що критично необхідно збільшити в Україні потенціал ППО та авіації.

"Зокрема потрібно розширювати коаліцію винищувачів, прискорювати тренування й постачання, щоб дати захист від російського терору. Ми знаємо, які реальні можливості є в партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення", – наголосив президент.

Сьогодні також відбулась розмова з президентом Республіки Корея, який підтвердив участь своєї держави Саміті миру. Володимир Зеленський зазначив, що особисто запросив на саміт майже 30 лідерів країн із різних частин світу.

Президент повідомив і про підготовку до саміту НАТО, що запланований на літо. В межах цієї підготовчої роботи міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку очолюють Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен, представила звіт.

"Звіт про перспективи України, про необхідність справді сильних рішень для того, щоб не лише припинити цю війну, а позбавити ґрунту будь-які війни в нашому регіоні та в усій Європі. Для цього має бути прибраний дефіцит безпеки у Європі, і зокрема дефіцит безпеки для України. Потрібна сильна позиція Альянсу і чіткий сигнал Москві, що війна нічого їй не дасть", – наголосив Володимир Зеленський.

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