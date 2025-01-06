Наступ РФ на Харківщині: влада розповіла про спробу ворога зруйнувати переправу в області

Дії ворога ускладнили евакуацію.
Російська армія вночі намагалась зруйнувати переправу з лівого берега Осколу на правий в Харківській області. Це ускладнило евакуацію та доставлення гуманітарних вантажів.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега (Осколу - Ред.) на правий, чим ускладнив і доставлення гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня", - розповів чиновник.
Своєю чергою, очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич наголосив, що ситуація загалом залишається напруженою. Російські обстріли не припиняються. Зокрема, загарбники активно застосовують FPV-дрони.
"Найбільше турбує, що на лівому березі Осколу залишаються близько 1660 жителів району у Курилівській, Кіндрашівській та Куп’янській громадах", - заявив Канашевич.
Як повідомлялося, голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседін заявив, що відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася до 2 км. Це дозволяє окупантам активно обстрілювати місто за допомогою мінометів та FPV-дронів.
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