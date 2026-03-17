Наступ РФ на ключовому напрямку фронту "накрився" через повінь: деталі

Весняне водопілля на річці Оскіл Харківської області перетворило водойму на природний бар’єр. У росіян тепер ускладнені логістика та евакуація біля Куп’янська.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» Станіслав Кочерга.

За його словами, РФ готується до масштабних наступальних операцій, випалюючи передній край оборони роями безпілотників та ускладнюючи логістику ЗСУ дистанційним мінуванням.

«Річка розмежовує ворожі тил і передові позиції. Відповідно, йому складніше проводити логістичне забезпечення, поповнювати свої передові позиції особовим складом, проводити евакуацію. Для нас є дуже гарні можливості ловити ворога під час цих рухів і знищувати», — пояснив військовий.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, росіяни дев’ять разів атакували в бік Петропавлівки, Кирилівки, Глушківки, Новооссиного, Куп’янська та Новоплатонівки.

Як ми писали, українські бійці звільнили понад 400 км² територій на двох напрямках. Просування українських сил перерізало ключову логістику ворога та фактично зірвало його наступальні плани. Росія змушена терміново перекидати резерви й послаблювати інші ділянки фронту. Аналітики ISW вважають, що ці дії можуть зупинити або серйозно ускладнити подальший наступ РФ на півдні.

Відомо, що ЗСУ зірвали масштабну наступальну операцію РФ. Попри інтенсивний тиск, росіянам не вдалося розгорнути наступ у запланованих масштабах — їхні плани фактично провалилися. За словами Володимира Зеленського, ключову роль відіграли контрдії українських військових і їхня стійкість на фронті.