Укрaїнa
274
1 хв

Наступ РФ на Куп'янськ: чи оточив ворог місто

Ситуація у Куп’янську непроста, але оточення міста немає.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Куп'янськ

Куп'янськ / © Getty Images

Армія РФ намагається з півночі «пролазити» до міста Куп’янська. ЗСУ роблять усе, щоб ворог не досяг поставлених цілей.

Про це в ефірі «Суспільного» сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Куп’янськ — це зараз фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі. Дуже схожа ситуація. Тільки там зараз росіяни в основному з півночі намагаються пролазити до міста, використовуючи усі доступні інфраструктурні, географічні та інші об’єкти. Намагаємося їх зупинити, не дати їм досягнути цілей», — зазначив Трегубов.

Він зауважив, що в російських телеграм-каналах вже панує альтернативна реальність, де вони вже оточили місто. Фактично, «взяли» його.

«Насправді цього немає, на щастя. Але ситуація у Куп’янську непроста», — наголосив Трегубов.

Раніше йшлося про те, що окупанти не дісталися центру Куп’янська. Росіяни поширюють фейки, щоб посіяти паніку серед людей. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.

«Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка», — наголосив спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.

