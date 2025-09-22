- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 274
- Час на прочитання
- 1 хв
Наступ РФ на Куп'янськ: чи оточив ворог місто
Ситуація у Куп’янську непроста, але оточення міста немає.
Армія РФ намагається з півночі «пролазити» до міста Куп’янська. ЗСУ роблять усе, щоб ворог не досяг поставлених цілей.
Про це в ефірі «Суспільного» сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов.
«Куп’янськ — це зараз фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі. Дуже схожа ситуація. Тільки там зараз росіяни в основному з півночі намагаються пролазити до міста, використовуючи усі доступні інфраструктурні, географічні та інші об’єкти. Намагаємося їх зупинити, не дати їм досягнути цілей», — зазначив Трегубов.
Він зауважив, що в російських телеграм-каналах вже панує альтернативна реальність, де вони вже оточили місто. Фактично, «взяли» його.
«Насправді цього немає, на щастя. Але ситуація у Куп’янську непроста», — наголосив Трегубов.
Раніше йшлося про те, що окупанти не дісталися центру Куп’янська. Росіяни поширюють фейки, щоб посіяти паніку серед людей. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.
«Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка», — наголосив спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.