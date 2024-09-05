Наступ РФ на Покровськ: через загострення ситуації влада скасувала евакуаційні поїзди

Місцева влада повинна розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для цивільних.

Через загострення ситуації влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська Донецької області. Від 5 вересня цивільні можуть евакуюватися зі станції у Павлограді.

Про це інформує Мирноградська міська військова адміністрація.

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"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадку осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецької області) скасовано. Починаючи з 05 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область)", — сказано у повідомленні.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав органи місцевої влади розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів.

"На місцевих адміністраціях лежить завдання розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися. Евакуація цивільних з Донецької області триває. І я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю", — наголосив очільник області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник 49 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку.

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