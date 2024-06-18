Наступ РФ на сході: полковник ЗСУ сказав, на яких ділянках є загроза

Армія РФ нарощує сили для наступу на Борову, зосередивши до 10 тисяч окупантів та близько 450 одиниць озброєння й техніки. Та особливості рельєфу на цій ділянці фронту такі, що створюють досить сприятливі умови для ведення оборонних боїв ЗСУ. З того часу майже рік росіяни тримали певну паузу.

Про це полковник ЗСУ Владислав Селезньов сказав в ефірі "Еспресо".

"Я думаю, що цього разу буде така ж сама історія, бо 10 тисяч особового складу точно не є визначальним чинником, який спроможний докорінно змінити ситуацію на полі бою".

Де ще є загроза

Водночас те, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного противник наростив близько 200 артсистем, – це серйозний виклик. За словами експерта, окупанти просуваються на тих ділянках фронту, де він має абсолютне панування в артилерії й ще масштабніше панування в авіаційних компонентах, а саме керованих авіаційних бомбах, з їхньою допомогою ворог і має певні територіальні здобутки. На думку Селезньова, весь схід нашої країни слід розглядати як загрозливу ділянку.

"Окрім цієї ділянки фронту варто дивитися у бік Часового Яру, на Покровський та Курахівський напрямки. У перспективі найближчих тижнів ми будемо бачити серйозне пожвавлення бойових дій на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області. Ворог фактично починає реалізовувати технічну перевагу та перевагу в особовому складі, намагаючись тиснути на різних ділянках фронту, аби максимально розтягнути наші сили та засоби", – пояснив Селезньов.

Він акцентує: противник, застосовуючи м'ясні штурми, намагається скористатися так званим "вікном можливостей". Це пояснюється тим, що ми досить тривалий час чекали на схвалення відповідних рішень від американських урядовців щодо постачання озброєння, військової техніки й боєприпасів.

"Зараз це вікно можливості для росіян поступового зачиняється, а отже росіяни поспішають, допоки українська армія не отримала товарної кількості артилерійських боєприпасів, бо тільки-но це станеться, у росіян не буде жодних шансів", – підсумував полковник ЗСУ.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, 17 червня, відбулося 136 бойових зіткнень. Російська армія намагається вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три – ще тривають.

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