Наступ РФ на Сумщині: військовий ЗСУ розповів, що насправді відбувається в регіоні

Наступ на Сумщині. / © ТСН

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У Сумські області російська армія зазнає великих втрат. Наразі стрімкого просування загарбників не фіксують. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Про це заявив розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, українські Сили оборони днями вибили окупантів з Андріївки, яку росіяни “намагалися за будь-яку ціну взяти”.

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“Там просто трупами штурмових груп все засипано. Не взяли вони назад Андріївку, б'ються за неї, але поклали людей дуже багато. Просування на Сумщині немає. Що - більше, як кажуть і розвідники, і наші пілоти, і аналітики військові: росіяни втратили майже все поповнення, що кинули туди”, - розповів Сазонов.

Військовий каже, що командування країни-агресорки кинуло на Сумщину елітні частин - як от десант та морпіхів. Втім, навіть вони зазнають катастрофічних втрат.

“Мотострілецьку піхоту вони на Сумщині поклали. Там втрати такі, що від роти 100 людей залишаються вісім”, - додав Кирило Сазонов.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що на Сумщині війська РФ пройшли першу лінію оборони. Однак зараз вони не можуть прорвати українську оборону. Наступ росіян на цій ділянці фронту, зокрема в напрямку обласного центру, захлинувся.

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Зауважимо, Washington Post писало про те, що РФ наближається до ключового логістичного населеного пункту Юнаківка, приблизно за 15 миль від Сум. Там наразі тривають бої.

Дата публікації 07:28, 18.06.25 Кількість переглядів 925 Наступ на Дніпропетровщину: що відбувається на фронті насправді? Зізнання бійців!