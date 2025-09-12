ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
207
1 хв

Наступ РФ на Суми: що обговорювали на Ставці

Зеленський повідомив про провал наступу РФ на Сумщині.

Руслана Сивак
Зеленський з Сирським

Зеленський з Сирським / © Олександр Сирський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили ключові питання оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів, що російський наступ на Суми повністю зірвано.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Вороже угруповання втратило наступальні можливості через значні втрати, хоча бої в прикордонних районах досі тривають.

«Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», — зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони. Він поставив завдання активізувати роботу з партнерами для прискорення постачання систем і ракет, що дозволить надійніше прикрити критичну інфраструктуру. Окремо відзначено успіхи у власному виробництві перехоплювачів та необхідність підготовки більшої кількості операторів ППО.

Нагадаємо, на думку Зеленського, Російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України лише тоді, коли зрозуміє, що його ресурси вичерпано.

Також додав, що російський диктатор Володимир Путін не має бажання припинити розпочату в Україні війну. Саме тому відмовляється від різних кроків на шляху до миру. Зокрема, пропозиції президента США Дональда Трампа. Чого не скажеш про Україну.

207
