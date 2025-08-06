Наступ РФ на Суми зупинено: спецпідрозділ ГУР знищив сотні окупантів у тилу ворога

Сумська область. / © ТСН

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Українські розвідники провели спецоперацію в Сумській області, під час якої було знищено понад 330 російських військових. Рейду у тил ворога здійснили бійці елітного підрозділу "Тимур".

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Зазначається, що українські бійці проникли на ворожі позиції в тилу і ліквідували десятки окупантів у ближньому бою, а також за допомогою скоординованих ударів дронів і артилерії. Видання наголошує, що наступ російських військ у Сумах був “раптово зупинений”.

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“ГУР не уточнили точну дату чи місце битви, але просування Росії в регіон останніми тижнями зупинилося через сильний опір України”, - йдеться у статті.

The Telegraph пише, що перехоплені радіопереговори свідчили про паніку серед російських солдатів, які відмовлялися атакувати українські позиції, виправдовуючись "надуманими причинами".

За даними розвідки, щонайменше 334 військовослужбовців РФ загинули та понад 550 отримали поранення.

Після операції один з російських так званих блогерів повідомив, що війська РФ були оточені в районі Олексіївки: “Вони нас загнали до пастки. З трьох боків вода, а з четвертого — українці”.

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Зауважимо, російські війська увійшли до Сумської області на початку цього року. Вони мали на меті створити так звану “буферну зону” вздовж північно-східного кордону України. Втім, українським військовим вдалося зупинити наступ загарбників та відбити деякі села.

Нагадаємо, наприкінці липня ЗСУ закріпились на Сумщині. Підрозділ 225 окремого штурмового полку повністю звільнив село Кіндратівка. Це вже другий населений пункт на цьому напрямку, який українські військові повернули під контроль.

Тим часом місцева влада попередила про небезпеку на дорозі на Сумщині. Водіїв закликають уникати поїздок ділянкою автотраси Білопілля — Суми поблизу села Головашівки. На цій ділянці вже було кілька випадків ударів ворожими fpv-дронами.