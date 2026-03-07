Наступ РФ на Запоріжжя провалився: ГУР та ЗСУ завдали нищівних втрат ворогу

ЗСУ / © Associated Press

Спецпідрозділи ГУР разом із Силами оборони зупинили наступ росіян на Запорізькому напрямку. Вже три місяці розвідники тримають оборону на цій ділянці, не даючи ворогу просунутися до обласного центру.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За час активних дій воїни спецпідрозділу завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Основними результатами операції стали:

ліквідація понад 300 окупантів (вбитими та пораненими);

взяття у полон 39 російських військовослужбовців ;

системне обмеження логістики противника за допомогою точних ударів дронів та артилерії.

Як зазначили у ГУР, через дефіцит забезпечення російські підрозділи все частіше відмовляються від проведення штурмових дій на цьому відрізку фронту. Це дозволило українським захисникам утримати оборону на вигідних рубежах та убезпечити Запоріжжя від безпосередньої загрози наступу. До операції залучили чимало загонів, що входять до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

«Операцію проводять підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій», — повідомили у ГУР.

Нагадаємо, ЗСУ за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупував противник. Силам оборони вдалося не лише зупинити активний наступ РФ, а й відкинути росіян із раніше захоплених позицій.

Окрім цього, темпи деокупації зростають: якщо в середині лютого (14–20 числа) чистий приріст становив 33 кв. км, то за останній тиждень місяця цей показник сягнув майже 57 кв. км.