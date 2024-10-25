Наступ РФ за Покровськ: яка подія серйозно змінила ситуацію на користь ЗСУ

Оборона Селидового Донецької області відтермінувала битву за Покровськ, бо не дала армії РФ швидко перегрупуватися та рухатися в бік міста.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Навіть якщо битва за Покровськ станеться найближчим часом, то це робить її не настільки масштабною, як ворог міг би залучити свої сили", - наголосив експерт.

За його словами, двомісячна оборона Селидового стримує ворога на Покровському напрямку та дає можливість українським Збройним силам перегрупуватися, зайняти нові позиції і продовжувати виснажувати і знесилювати ворога, "фактично виконуючи стримувальну операцію в активній обороні".

Мусієнко зауважив: якщо буде втрачено Селидове, то це створить перспективи для подальшого наступу ворога на Покровськ з південного флангу та покращить можливість окупантів для обстрілів.

Як повідомляли у ЗСУ, російські окупанти накопичують піхоту для активних штурмів Селидового. Росіяни проводять кожні 20-30 хвилин, прикриваючись лісосмугами й іншими географічними особливостями місцевості.

Читайте також:

У РФ влаштували погроми ромів – деталі