Наступ росіян на Юнаківку: експерт повідомив про загрозу

Сумська область.

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Російські війська могли зайти до околиць Юнаківки - найбільшого села на кордоні Сумської області.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в етері на Радіо NV.

"Там величезна кількість будинків є, в яких вони можуть тримати оборону. Якщо вони там закріпляться, зможуть зробити опорний пункт та рухатися далі на Сумщину. Від Юнаківки до Сум по прямій - близько 22 кілометрів. Між Юнаківкою та Сумами ще є село Хотінь та Писарівка. Два доволі великі села і величезний ліс", – розповів Нарожний.

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Якщо РФ вдасться просунутися далі та зайти до лісу, наголошує військовий експерт, ситуація для Сил оборони буде небезпечною.

"Адже тоді ми з дроново-артилерійської війни переключаємося на суто піхотну. Адже під листвою ворога буде значно складніше. Вони там зможуть і бліндажі облаштувати, піхота зможе пересуватися. Тому на цей розвиток подій треба негайно реагувати, ворога треба відкидати від Юнаківки", - наголосив Нарожний.

Нагадаємо, наразі стрімкого наступу РФ на Сумщині немає. Військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що російська армія зазнає великих втрат. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Видання Washington Post писало про те, що РФ наближається до ключового логістичного населеного пункту Юнаківка, приблизно за 15 миль від Сум. Там наразі тривають бої.

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Дата публікації 09:19, 18.06.25 Кількість переглядів 121 Посилення обстрілу цивільних міст! Офіцер ЗСУ розповів причини і як тому протистояти