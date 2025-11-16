- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Наступ росіян на півдні: яка загроза існує для Запоріжжя — експерт
Росія може посилити свої повітряні атаки на обласний центр, але сухопутно пробитися до міста окупанти не зможуть.
Посилення наступальних операцій російських окупаційних військ у Запорізькій області на становить загрози для обласного центру. Однак російські терористи можуть посилити атаки на місто КАБами.
Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі Українському радіо.
За його словами, Запоріжжя надійно захищене лініями оборони.
«Для Запоріжжя загрози немає, тому що навколо міста побудовано фортифікаційні споруди і лінії оборони. Це підтверджують і ті військові, яких я знаю, що воюють в цьому секторі, так і військові кореспонденти, які постійно відвідують Запорізький напрямок», — сказав експерт.
При цьому Дмитро Жмайло зазначив, що Росія може посилити свої повітряні атаки на обласний центр.
«Ми можемо говорити лише про посилення терору з повітря, бо росіяни намагаються модернізувати свої керовані авіаційні бомби… Повітряні атаки будуть посилюватися, але незалежно від наземних операцій сухопутно до Запоріжжя пробитися вони не можуть», — наголосив він.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують просування та посилення наступальних операцій у Запорізькій області.