Наступ росіян на Запоріжжі зупинено: Волошин повідомив про зміни на фронті

Бійці ЗСУ зупинили наступ РФ на Запоріжжі / © Associated Press

Українським захисникам вдалося зупинити просування російської окупаційної армії на Запорізькому напрямку попри те, що Сили оборони були змушені відійти з п’яти населених пунктів. Зараз ЗСУ активно блокують та обстрілюють противника, що не дає росіянам можливості закріпитися на захоплених позиціях.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Відхід на нові позиції через інтенсивні обстріли

Владислав Волошин підтвердив, що українські підрозділи були змушені змінити локацію, тому що ворог значно посилив обстріл позицій ЗСУ в районі п’яти населених пунктів на Запоріжжі.

«Дійсно, через те, що противник доволі інтенсивно здійснював обстріли і вогневий вплив на наші позиції у деяких населених пунктах, зокрема це Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка — довелося відійти на більш вигідні позиції», — пояснив речник.

Він зазначив, що противник активно посилював обстріли, тому наші бійці мали зайняти нові, більш укріплені позиції. Однак, попри тактичні маневри, головну ціль на цьому етапі було досягнуто: просування ворога зупинено.

Бої тривають і ворог намагається інфільтруватися

Попри стабілізацію лінії зіткнення, бойові дії не вщухають. Речник повідомив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано близько півтора десятка бойових зіткнень.

Волошин також додав, що росіяни намагаються точково проникати вглиб оборони ЗСУ. На думку речника, це свідчить, що ворог має намір розвинути свій локальний успіх і не планує зупинятись.

«Тривають також бойові зіткнення у глибині оборони, але противника ми зупинили. Наразі намагаємось блокувати його просування та також здійснюємо на нього комплексний вогневий вплив. Завести групи закріплення у ці населені пункти противнику фактично, станом на зараз, не вдається», — констатував Волошин.

Наразі ЗСУ зосереджені на тому, щоб не дозволити ворогу закріпитися у захоплених селах.

Ротація російських сил

Речник також повідомив, що на Запорізькому напрямку ворог постійно поповнює свої сили. За його словами, на деяких ділянках росіяни не тільки поповнюють втрати новобранцями, а й здійснюють ротацію та перегрупування підрозділів.

Свіжоспечених окупантів перед відправленням на фронт готують у навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Херсонської областей. Переважно це підрозділи повітряно-десантних військ РФ. За словами Волошина, це свідчить про намір ворога продовжувати інтенсивний наступ на цьому відтинку фронту.

