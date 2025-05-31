ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Наступ росіян на Запоріжжя: ворог збільшив авіаудари та обстріли

Другу добу поспіль окупанти масова завдають авіаударів по прифронтових населених пунктах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ. / © ТСН.ua

Російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це сказав речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

З його слів, якщо тиждень тому було 400 обстрілів на день, то сьогодні - понад 600. Окрім того, окупант задіюють авіаційну компоненту. Так, якщо раніше щодоби фіксували від чотирьох до семи таких обстрілів, то зараз - понад 40.

“Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 авіаобстрілів прифронтових населених пунктів", - наголосив Коваленко.

За його словами, є численні руйнування на прифронтових територіях. 

Коваленко повідомив, що масова евакуація у прифронтових населених пунктах відбулася у 2022 і 2023 роках. Зараз там залишилося приблизно 5-7% населення. Зокрема, літні люди.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту ворог проводить активні наступальні дії.

Тим часом видання BILD пише: за тиждень РФ окупувала населені пункти у трьох областях. Окрім того, на півдні росіяни перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі - за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі - за кілометр від Харкова.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie