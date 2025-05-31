Наступ росіян на Запоріжжя: ворог збільшив авіаудари та обстріли

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це сказав речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

З його слів, якщо тиждень тому було 400 обстрілів на день, то сьогодні - понад 600. Окрім того, окупант задіюють авіаційну компоненту. Так, якщо раніше щодоби фіксували від чотирьох до семи таких обстрілів, то зараз - понад 40.

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“Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 авіаобстрілів прифронтових населених пунктів", - наголосив Коваленко.

За його словами, є численні руйнування на прифронтових територіях.

Коваленко повідомив, що масова евакуація у прифронтових населених пунктах відбулася у 2022 і 2023 роках. Зараз там залишилося приблизно 5-7% населення. Зокрема, літні люди.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту ворог проводить активні наступальні дії.

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Тим часом видання BILD пише: за тиждень РФ окупувала населені пункти у трьох областях. Окрім того, на півдні росіяни перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі - за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі - за кілометр від Харкова.

Дата публікації 09:03, 31.05.25 Кількість переглядів 18 8 влучань у Харкові! Загибла дитина - на Запоріжжі! Наслідки нічних атак