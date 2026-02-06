Наступ росіян уповільнився: у РНБО розповіли про наслідки відключення Starlink у окупантів

Starlink / © Getty Images

Відключення терміналів Starlink у російських окупантів призвело до значних збоїв у їхній логістиці та зниження інтенсивності бойових дій на фронті.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, втрата доступу до високошвидкісного супутникового зв’язку безпосередньо вплинула на керованість підрозділами РФ. Зокрема, зафіксовано такі наслідки:

Зниження активності штурмів: окупантам важче координувати дії піхоти та техніки в реальному часі.

Проблеми з БПЛА: кількість застосування дронів різних типів помітно скоротилася, оскільки їхнє керування часто зав’язане на стабільному зв’язку.

Втрата оперативності: загальна система управління ворожими силами дає збої через дефіцит надійних каналів передачі даних.

«Після відключення у росіян Starlink в них виникли проблеми з управлінням і знизилася кількість штурмових дій та застосування різного роду дронів», — зазначив Коваленко.

Агенти «АТЕШ» у складі ЗС РФ фіксують масову відмову Starlink і «дружній вогонь»

Джерела «АТЕШ» із 122-го мотострілецького полку (Куп’янський напрямок) і 1152-го полку (Запорізький напрямок) повідомляють про одну і ту саму картину — управління військами фактично паралізовано.

Про це рух «АТЕШ» повідомляє у Telegram.

У підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink. Російські зв’язківці в розпачі:

спроби розгорнути резервні канали зв’язку провалюються одна за одною,

штатні засоби РЕБ регулярно глушать навіть власні рації.

Без стабільного зв’язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до важких втрат — і не тільки від противника, зазначають партизани.

На Запорізькому напрямку, за даними «АТЕШ», через повний розрив комунікації стався типовий випадок «дружнього вогню». Підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх. У результаті штурмова група з 12 осіб була повністю знищена власними силами.

«Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Як тільки зв’язок пропадає — управління розсипається, а війська починають винищувати самі себе», — підсумували в «АТЕШ».

Нагадаємо, раніше неодноразово з’являлася інформація про використання ворогом терміналів SpaceX, отриманих через механізми «паралельного імпорту». Однак спільні зусилля української сторони та партнерів щодо обмеження роботи цих пристроїв на окупованих територіях дали свій результат.