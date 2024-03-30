Наступ росіян на Харків: чи здатні окупанти увійти до міста

Наразі підготовки до масштабного наступу окупантів на Харків не спостерігається. Армії РФ необхідні великі резерви в живій силі, аби знову йти на місто. А для цього Росії потрібно проводити додаткову мобілізацію.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий оглядач Денис Попович.

Попович провів паралелі з Авдіївкою Донецької області, оцінюючи спробу росіян піти на Харків. Експерт наголосив, загарбники намагалися оточити місто п’ять місяців. Їм це вдалося, але лише тому, що ЗСУ мали проблеми з постачанням боєприпасів.

"Наскільки місто Авдіївка менше за Харків? Ми ж розуміємо, що розмір непорівнянний. Тому, провівши паралелі, можемо уявити собі, скільки сил знадобиться армії РФ, щоб спробувати наступати на Харків", - зауважив Попович.

З його слів, аби забезпечити угруповання для захоплення Харкова, потрібно проводити додаткові мобілізаційні заходи в Російській Федерації - "чи то прихованого характеру, чи то оголошені публічно".

"Навіть якщо зараз якимось дивним магічним чином вони з глибини сибірських руд збирають цю армію і будуть направляти на Харків, ми це помітимо. Їм потрібно буде сконцентрувати ці війська на напрямку головних ударів. Вони ж не матеріалізуються з повітря. На сьогодні нічого такого не відбувається", - наголосив оглядач.

Попович наголошує, що Москва може зібрати необхідну збройну силу для наступу на Харків. Втім, наразі цього не відбувається.

"Є війська для захоплення Харкова? Немає військ для захоплення Харкова. Тому тут усе вичерпано", - заявляє він.

Натомість, вважає експерт,наступ армії РФ реальний. Втім, на тих ділянках, де зараз відбувається тиск. Основні сили ворога, за словами Поповича, зараз зосереджені на напрямках на сході - на Авдіївському та Новопавлівському.

Наступ на Харків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ на Харків стане фатальним для росіян. Разом з тим, наголошує він, "не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій".

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також оцінив загрозу прориву РФ на Харків. З його слів, біля Куп'янська зосереджено близько 100 тис. солдатів окупаційної армії. Втім, загрози для відкриття нового фронту немає.

Аналітики ISW вважають, що ймовірна наступальна операція армії РФ на Харків матиме серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної кампанії Кремля в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції окупаційним військами немає.