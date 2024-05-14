Наступ росіян на Харківщину виявився гіршим, ніж у 2022 році: місцеві розповідають жахливі подробиці

Після кількох днів інтенсивних обстрілів Вовчанська з боку РФ, населений пункт став майже безлюдним.

Через наступ російських окупантів на Вовчанськ у Харківській області були вимушені евакуюватися понад шість тисяч людей. Люди намагаються врятуватися від окупації вже вдруге.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначається, ситуація навколо Вовчанська, який розташований всього за декілька кілометрів від кордону з РФ, нагадує перші дні після повномасштабного вторгнення. Проте новий наступ російських окупантів ще гірший, про що кажуть евакуйовані люди.

"Протягом кількох днів на Вовчанськ і сусідні прикордонні міста з літаків неодноразово скидалися російські фугасні бомби вагою по півтонни кожна. Постійно чути звуки артилерійських обстрілів. Чути, як над головою дзижчать безпілотники-камікадзе, що врізаються в автомобілі. Так багато всього горить – ліс, машини, житлові будинки, – що від сильного диму важко дихати", – йдеться в матеріалі видання.

Після кількох днів інтенсивних обстрілів Вовчанська з боку РФ, населений пункт став майже безлюдним. До війни в місті проживало близько 17 тисяч осіб, а залишилося кілька сотень. Виїхали навіть літні люди.

"Ви думаєте, їм потрібні ці села? Там нічого не залишилося. Вони збираються йти далі. Вони просто зачищають нас, щоб ми не заважали їм у їхніх подальших планах", – каже 73-річна Валентина Іллєнко.

Військові РФ досягли північних околиць міста. Українські військові заявили, що направили підкріплення для відбиття нападу. Багато евакуйованих кажуть, що побоюються, що Росія може зробити другу спробу дістатися до міста Харків – другого за величиною в Україні.

Харківщина два роки потерпає від ракетних обстрілів. Деякі населені пункти були окуповані армією РФ, але внаслідок масштабного українського контрнаступу у вересні 2022 року сили РФ були витіснені з більшої частини північно-східного регіону, включно з багатьма прикордонними містами, де Росія зараз знову наступає. У міру просування окупантів ризик того, що Харків знову опиниться в зоні досяжності російської артилерії, зростає.

"Ворог наступає на нас із півночі і намагається просунутися далі на наші території. Росіяни намагаються зайняти місто Вовчанськ і взяти його під свій контроль, але наші військові поки що стримують їх там, і бої точаться абсолютно по всіх напрямках", – заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що росіяни від самого початку вже почали гальмувати процес наступальних дій у напрямку Вовчанська й Липців.

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