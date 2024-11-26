Наступ росіян на Козачу Лопань: у РНБО відповіли, чи правдива інформація

У телеграм-каналах шириться інформація про буцімто наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині. Станом на зараз ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Сили оборони повністю контролюють прикордоння", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група в ніч проти 25 листопада намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські захисники зупинили цю спробу ворога.

Читайте також: