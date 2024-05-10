Наступ Росії на Харківщині: Зеленський прокоментував задум окупантів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наступ російської окупаційної армії в Харківській області, де ворог намагається розширити операції проти України.

Про це він говорив у п’ятницю, 10 травня, у традиційному вечірньому зверненні.

“Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно”, - наголосив президент.

Зеленський заявив про посилення оборони на харківських напрямках.

“І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри”, - пообіцяв він.

Президент зазначив, що для забезпечення всього необхідного для захисту позицій Сил оборони він постійно перебуває на зв’язку з міністром оборони Рустемом Умєровим, а сьогодні ввечері вислухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

“Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так”, - наголосив Зеленський.

Український президент подякував американському колезі Джо Байдену за ухвалене сьогодні рішення про військову допомогу.

“Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті”, - зазначив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, повертаючись до звичайного темпу постачання зброї Києву. Президент США Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав відповідний указ.

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