Наступ Росії на Суми і область: у ДПСУ розповіли про загрозу

Росіяни намагаються розтягнути українські Сили оборони.
Наразі російські війська не мають достатньо сил - ні в особовому складі, ні в техніці, аби просунутися вглиб української території. Зокрема, у напрямку Сумської області.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Навіть попри те, що в росіян недостатньо потужностей, щоб зайти далеко вглиб території нашої держави, але для розтягнення Сил оборони України і сіяння паніки, вони можуть створити те саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, зважаючи, що лінія кордону з РФ в межах Сумської області досить протяжна - понад 560 км", - каже Демченко.
Попри це, наголошує представник ДПСУ, варто "бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку". Зокрема, і в напрямку міста Суми.
Ворог може розгорнути таку ж операцію, як у Харківській області - у напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ, каже Демченко. За його словами, мета ворога може полягати у тому, щоб продовжувати розтягувати українські Сили оборони "на ті напрямки, де вони створять зони, де будуть вести бойові дії більш повноцінно".
"Вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Андрій Демченко заявляв, що Росія зосередила на Сумському напрямку певні сили. Втім, їх недостатньо для удару стратегічного рівня. Представник ДПСУ називає непростою ситуація на кордоні.