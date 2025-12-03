ТСН у соціальних мережах

Наступ Росії провалився: військовий аналітик назвав невиконані цілі Кремля

Російська армія не змогла реалізувати ключові завдання своєї масштабної наступальної кампанії, яка тривала від весни до осені.

Володимир Путін

Наступ РФ провалився, завдання Кремля не виконані / © ТСН

Після підбиття підсумків весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті експерти констатують, що амбітні плани російського командування залишилися здебільшого на папері. Окупаційна армія РФ намагалася реалізувати одразу кілька стратегічних завдань, але жодне з них не було виконано в повному обсязі.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі «Київ24».

Провал із «буферними зонами»

За словами експерта, наступ окупантів можна вважати провальним саме з погляду досягнення поставлених цілей. Одним із головних завдань було створення так званих «санітарних» або буферних зон у прикордонних регіонах.

«Завдання — Куп’янськ, завдання — буферна зона в Сумській області, завдання (у проєкті було) — буферна зона в Чернігівській області… Вона навіть не почалася, ця буферна зона. Створення буферної зони в Сумській області було зупинено, воно провалилося», — наголосив Попович.

Аналітик додав, що навіть на Харківщині, де точилися запеклі бої за Вовчанськ, ворогові не вдалося досягти суттєвого просування.

Покровськ і Мирноград вистояли

Не краща ситуація для росіян і на Донеччині. Попри шалений тиск і постійні штурми ключові міста регіону залишаються під контролем Сил оборони України.

«Покровськ не був взятий росіянами, бої за нього тривають. Мирноград не був взятий росіянами, бої за нього тривають», — зазначив експерт.

Попович підсумував, що цілі наступальної операції РФ не виконані. Втім, він застеріг від передчасної ейфорії: хоча дедлайни взяття міст перенесені, це не означає, що ворог остаточно відмовився від своїх намірів у майбутньому.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що ситуація на фронті в Україні дуже складна. Втім, військовий вважає, що її можливо виправити за умови ухвалення правильних рішень.

