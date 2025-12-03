Наступ Росії провалився: військовий аналітик назвав невиконані цілі Кремля

Наступ РФ провалився, завдання Кремля не виконані / © ТСН

Після підбиття підсумків весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті експерти констатують, що амбітні плани російського командування залишилися здебільшого на папері. Окупаційна армія РФ намагалася реалізувати одразу кілька стратегічних завдань, але жодне з них не було виконано в повному обсязі.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі «Київ24».

Провал із «буферними зонами»

За словами експерта, наступ окупантів можна вважати провальним саме з погляду досягнення поставлених цілей. Одним із головних завдань було створення так званих «санітарних» або буферних зон у прикордонних регіонах.

«Завдання — Куп’янськ, завдання — буферна зона в Сумській області, завдання (у проєкті було) — буферна зона в Чернігівській області… Вона навіть не почалася, ця буферна зона. Створення буферної зони в Сумській області було зупинено, воно провалилося», — наголосив Попович.

Аналітик додав, що навіть на Харківщині, де точилися запеклі бої за Вовчанськ, ворогові не вдалося досягти суттєвого просування.

Покровськ і Мирноград вистояли

Не краща ситуація для росіян і на Донеччині. Попри шалений тиск і постійні штурми ключові міста регіону залишаються під контролем Сил оборони України.

«Покровськ не був взятий росіянами, бої за нього тривають. Мирноград не був взятий росіянами, бої за нього тривають», — зазначив експерт.

Попович підсумував, що цілі наступальної операції РФ не виконані. Втім, він застеріг від передчасної ейфорії: хоча дедлайни взяття міст перенесені, це не означає, що ворог остаточно відмовився від своїх намірів у майбутньому.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що ситуація на фронті в Україні дуже складна. Втім, військовий вважає, що її можливо виправити за умови ухвалення правильних рішень.