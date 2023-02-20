Наступ Росії триває, окупанти відмовились від своєї попередньої тактики - експерт

Наступ російських військ в Україні триває, окупанти намагаються просовуватися на Луганському, Донецькому напрямку, утім українських сил оборони постійно протидіють загарбникам.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Можна говорити, що він вже триває (наступ – ред.). Чому, тому що противник намагається просуватися на Луганському, Донецькому напрямку, в районі Вугледара. Останнім часом навіть посилили вогонь на Запорізькому напрямку, де стрільба не вщухає практично протягом 20 годин. Але там просування немає, є класична схема проведення наступальних операцій — як вони планувалися і як вони проводилися", - сказав він.

Експерт також розповів, чому окупанти не досягають своїх результатів.

"Тому що вони відмовилися від тактики дій батальйонно-тактичних груп, які були досить маневрені і досить серйозно оснащені технікою. Зараз вони ведуть наступальні операції за такою класичною схемою, як вона описувалася в основах оперативного мистецтва ще в середині минулого століття. Їм катастрофічно не вистачає танків, важкої техніки, щоб розвивати цей наступ саме за такою класичною схемою. Тому наступ триває, але так, як він може тривати за тих умов і за умов постійної протидії українських сил оборони, які завдають постійних ударів по місцях скупчення противника", - сказав Грабський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався. Він зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках і закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

Зазначимо, що ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж вважає, що в РФ немає такого ресурсу для наступу, як це було 24 лютого 2022 року.

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